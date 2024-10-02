Fashion Night Out в Галерее Бутиков

Осень стартовала с ежегодного мероприятия Fashion Night Out. Бутики итальянских брендов Max Mara, Weekend Max Mara, Marina Rinaldi, Etro и Emporio Armani на Вокзальной магистрали, 19 создали настоящий праздник шопинга, где фокусом мероприятия стал фирменный коктейль итальянской культуры Bellini. Гости в праздничные дни могли насладить персиками, коктейлями, музыкальными композициями от диджея, а также получить памятные снимки от профессионального фотографа.