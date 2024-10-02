18+
  • Светская хроника
  • Репортажи
Репортажи

Fashion Night Out в Галерее Бутиков

Осень стартовала с ежегодного мероприятия Fashion Night Out. Бутики итальянских брендов Max Mara, Weekend Max Mara, Marina Rinaldi, Etro и Emporio Armani на Вокзальной магистрали, 19 создали настоящий праздник шопинга, где фокусом мероприятия стал фирменный коктейль итальянской культуры Bellini. Гости в праздничные дни могли насладить персиками, коктейлями, музыкальными композициями от диджея, а также получить памятные снимки от профессионального фотографа.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: