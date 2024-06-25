Шоу-проект «Шальная Императрица» от Академией популярной музыки Игоря Крутого

15 мая в клубе «Ночь» состоялся захватывающий музыкальный шоу-проект «Шальная Императрица», представленный Академией популярной музыки Игоря Крутого. Вечер прошел в стиле необарокко, перенося гостей в эпоху величия и изысканности. Звучание струнного оркестра добавляло вечеру особую атмосферу. В грандиозном мероприятии приняли участие деловые и успешные женщины города Новосибирск. Участницы представили номера, исполнив….. Победительницей проекта стала – Яна Петрушина, покорившая сердца жюри своим талантом и харизмой.

Этот проект стал вторым масштабным музыкальным шоу для успешных и деловых женщин Новосибирска от Академии Игоря Крутого.

Участницы проекта:

Ксения Медведева

Юлия Крохта

Яна Петрушина

Ольга Сергеева

Ольга Зленко

Анастасия Скирдо

Яна Рубан

Наталья Пучкина

Ирина Данова

Жюри проекта:

Юлия Королева – идейный вдохновитель, предприниматель, генеральный директор Академии Игоря Крутого в Новосибирске, создатель Дома практик AMAYA, владелица ресторана авторской кухни и места семейного отдыха на Телецком озере «Чага дом» и «Чага ресторан».

Александр Акела – участник шоу "Песни на ТНТ", сотрудничал с лейблом Universal Music Russia, отметившийся также дуэтом с Еленой Темниковой. Его авторские треки звучат в российских сериалах.

Никита Воробьев – актер театра Красный факел; артист-вокалист высшей категории; лауреат всероссийских и международных вокальных и театральных конкурсов.

Владимир Василенко - президент бизнес-сообщества «Эквиум» Новосибирск; управляющий партнер торгово-производственного холдинга «Приборы охраны» с оборотом свыше 2 млрд. руб.; основатель четырех собственных брендов в сферах производства, импорта, экспорта и оптово-розничной торговли; автор книги: «Копируй.Компилируй.Дополняй» (#ККД);

Генеральный партнер: Группа компаний «Дом Солнца»

Партнеры:

Информационный партнер и соорганизатор вечера Медиахолдинг TOP MEDIA

Дом-практик AMAYA

Научно-производственная компания VEKTOR BEAUTY

Туристическое агентство LifeTravel Premium