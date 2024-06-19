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Репортажи

День рождения ресторана Federico Fellini

Немного интересной статистики! За  6 лет работы ресторана Federico Fellini 

- мы встретили более полумиллиона гостей
- открыли для вас четверть миллиона бутылок вина
- подали к столу более ста тысяч пицц 

А в прошлую среду мы собирались на нашей обновленной  Grill веранде, чтобы отметить шестой день рождения ресторана.

Гостей ждал Welcome:
Prosecco Casa Defra
Martini Fiero&Tonic и 

гастрономический ужин из 5 курсов:
   Antipasti All’italiana:
Тартар из лосося
Дикий дальневосточный гребешок 
Карпаччо из осьминога 
Тартар из говядины 
   Гаспачо 
   Фермерская буррата с томатами
   Лазанья с томленой говядиной 
   Итальянский пирог со свежей клубникой

Вечер был насыщен не только гастрономией , но и музыкой :группа Саша Акела, саксофон от Николая Панченко, прекрасная гитара от Сергея, и конечно наш  dj Резидент Евгений . 

Разошлись далеко за полночь довольные и Счастливые, а вот и памятные фотокарточки!
E stato fantastico
 

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