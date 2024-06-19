День рождения ресторана Federico Fellini

Немного интересной статистики! За 6 лет работы ресторана Federico Fellini
- мы встретили более полумиллиона гостей
- открыли для вас четверть миллиона бутылок вина
- подали к столу более ста тысяч пицц
А в прошлую среду мы собирались на нашей обновленной Grill веранде, чтобы отметить шестой день рождения ресторана.
Гостей ждал Welcome:
Prosecco Casa Defra
Martini Fiero&Tonic и
гастрономический ужин из 5 курсов:
Antipasti All’italiana:
Тартар из лосося
Дикий дальневосточный гребешок
Карпаччо из осьминога
Тартар из говядины
Гаспачо
Фермерская буррата с томатами
Лазанья с томленой говядиной
Итальянский пирог со свежей клубникой
Вечер был насыщен не только гастрономией , но и музыкой :группа Саша Акела, саксофон от Николая Панченко, прекрасная гитара от Сергея, и конечно наш dj Резидент Евгений .
Разошлись далеко за полночь довольные и Счастливые, а вот и памятные фотокарточки!
E stato fantastico
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