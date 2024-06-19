День рождения ресторана Federico Fellini

Немного интересной статистики! За 6 лет работы ресторана Federico Fellini

- мы встретили более полумиллиона гостей

- открыли для вас четверть миллиона бутылок вина

- подали к столу более ста тысяч пицц

А в прошлую среду мы собирались на нашей обновленной Grill веранде, чтобы отметить шестой день рождения ресторана.

Гостей ждал Welcome:

Prosecco Casa Defra

Martini Fiero&Tonic и

гастрономический ужин из 5 курсов:

Antipasti All’italiana:

Тартар из лосося

Дикий дальневосточный гребешок

Карпаччо из осьминога

Тартар из говядины

Гаспачо

Фермерская буррата с томатами

Лазанья с томленой говядиной

Итальянский пирог со свежей клубникой

Вечер был насыщен не только гастрономией , но и музыкой :группа Саша Акела, саксофон от Николая Панченко, прекрасная гитара от Сергея, и конечно наш dj Резидент Евгений .

Разошлись далеко за полночь довольные и Счастливые, а вот и памятные фотокарточки!

E stato fantastico

