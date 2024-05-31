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Репортажи

Выпускной модельной школы Global Russian Models

МОРСКОЙ ВЫПУСКНОЙ 2024

26 мая на территории яхт-клуба «Акваленд» прошел грандиозный выпускной модельной школы Global Russian Models! 

Более 90 выпускниц и выпускников от 3 до 70 лет прошли путь, длиною в 4 месяца, и стали официальными моделями агентства Global Russian Models.

Выпускные модельной школы традиционно проходят в тематическом стиле. В этом году дресс-код: морская вечеринка! Яркие морские наряды с различными узорами и очень много полосок! 

Самый яркий и долгожданный момент вечера — представление выпускников на подиуме. Детки, девушки и парни демонстрировали свои модельные навыки, поддерживая друг друга аплодисментами. 

Помимо модных показов на вечеринке было много развлечений: пенная вечеринка, розыгрыши от партнеров, сладкая вата с попкорном, живая музыка и живые ростовые фигуры! 

Модельное агентство Global Russian Models всегда в поиске новых лиц! Если ты давно мечтал(а) попробовать, то сейчас самое время! 

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