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Репортажи

Творческая встреча Елены Карловой в AMAIA

Дорогие друзья!

Самое волшебное событие этой весны!
24 мая Новосибирск встречал Елену Карлову!

Феерично
Легко
Непринуждённо

Прошла творческая встреча алтайской художницы символиста, галериста, дизайнера и автора собственной авторской коллекции уникальной одежды Елены Карловой.

Полный зал!
Более 60 гостей 
приняли в ней участие!
Три часа пролетели на одном дыхании! 

На встрече Елена поделилась своей личной  историей, своей личной трансформацией.

Рассказала, что такое сакральная геометрия и как она помогает в жизни. 
Как она создает энергокартины мандалы.
И как научиться создавать такие энергокартины.

Все три часа работала выставка продажа товаров с принтами мандал Елены. 

Счастливчики не упустили свой шанс и приобрели себе платки, магниты, календари и многое другое.

В конце встречи было  много благодарностей и теплых обьятий с гостями.

Розыгрыш волшебных подарков от Елены Карловой!

И конечно же было сделано много фотографий самых ярких теплых моментов этой встречи. 

Огромное спасибо, нашему информационному партнёру, мультимедиапроекту СОБАКА.RU

Делимся с вами этими минутами.

Ждем вас на творческие встречи с Еленой Карловой.
Следите за анонсами.

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