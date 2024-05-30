Творческая встреча Елены Карловой в AMAIA

Дорогие друзья!

Самое волшебное событие этой весны!

24 мая Новосибирск встречал Елену Карлову!

Феерично

Легко

Непринуждённо

Прошла творческая встреча алтайской художницы символиста, галериста, дизайнера и автора собственной авторской коллекции уникальной одежды Елены Карловой.

Полный зал!

Более 60 гостей

приняли в ней участие!

Три часа пролетели на одном дыхании!

На встрече Елена поделилась своей личной историей, своей личной трансформацией.

Рассказала, что такое сакральная геометрия и как она помогает в жизни.

Как она создает энергокартины мандалы.

И как научиться создавать такие энергокартины.

Все три часа работала выставка продажа товаров с принтами мандал Елены.

Счастливчики не упустили свой шанс и приобрели себе платки, магниты, календари и многое другое.

В конце встречи было много благодарностей и теплых обьятий с гостями.

Розыгрыш волшебных подарков от Елены Карловой!

И конечно же было сделано много фотографий самых ярких теплых моментов этой встречи.

Огромное спасибо, нашему информационному партнёру, мультимедиапроекту СОБАКА.RU

Делимся с вами этими минутами.

Ждем вас на творческие встречи с Еленой Карловой.

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