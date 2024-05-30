Творческая встреча Елены Карловой в AMAIA

Дорогие друзья!
Самое волшебное событие этой весны!
24 мая Новосибирск встречал Елену Карлову!
Феерично
Легко
Непринуждённо
Прошла творческая встреча алтайской художницы символиста, галериста, дизайнера и автора собственной авторской коллекции уникальной одежды Елены Карловой.
Полный зал!
Более 60 гостей
приняли в ней участие!
Три часа пролетели на одном дыхании!
На встрече Елена поделилась своей личной историей, своей личной трансформацией.
Рассказала, что такое сакральная геометрия и как она помогает в жизни.
Как она создает энергокартины мандалы.
И как научиться создавать такие энергокартины.
Все три часа работала выставка продажа товаров с принтами мандал Елены.
Счастливчики не упустили свой шанс и приобрели себе платки, магниты, календари и многое другое.
В конце встречи было много благодарностей и теплых обьятий с гостями.
Розыгрыш волшебных подарков от Елены Карловой!
И конечно же было сделано много фотографий самых ярких теплых моментов этой встречи.
Огромное спасибо, нашему информационному партнёру, мультимедиапроекту СОБАКА.RU
Делимся с вами этими минутами.
Ждем вас на творческие встречи с Еленой Карловой.
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