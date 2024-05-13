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Репортажи

Открытие Центра эстетической косметологии «Донна Модерна»

Официальное открытие Центра эстетической косметологии Елены Цинак «Донна Модерна» состоялось 2 мая.

Это новое пространство удивило красивейшим интерьером, продуманным до мелочей, уютом , высоким уровнем сервиса и теплой атмосферой. 


«Это следствие упорного труда, постоянного развития, любви к людям и к своему делу» - говорит Елена Цинак. 

В клинике представлен весь спектр косметологических услуг, принимают опытные врачи косметологи, дерматологи, косметологи эстетисты, есть визажист-стилист, который создаст для вас  образ на мероприятие.
 

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