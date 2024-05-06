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Репортажи

«Travel-девичник» от Life Travel Premium

3 мая в ресторане «Aji Japan kitchen bar» прошло мероприятие «Travel- девичник». На вечеринке собрались девушки, которые любят путешествовать и открывать для себя новые страны и культуры.

Life Travel Premium подготовил для участниц интересную программу, которая включала в себя рассказ о туристических направлениях Азии.
Гостьи смогли пообщаться с профессионалами туристической индустрии и получить ценные советы по планированию своих путешествий.
Главным гостем была таролог Анастасия Огребова, которая смогла ответить на все вопросы очаровательных гостей с помощью таро и оставить огромное впечатление  ! 

Кроме того, на мероприятии были организованы дегустации национальных блюд и напитков, чтобы гости могли погрузится в атмосферу Азии.

В конце вечера состоялся розыгрыш призов от Life Travel Premium и партнеров, все гости получили приятные подарки.

«Travel-девичник» стал отличным поводом для девушек провести время вместе, поделиться своими впечатлениями от путешествий и зарядиться мотивацией для новых приключений.

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