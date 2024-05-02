День Рождения Marina Rinaldi

Бутик Marina Rinaldi уже 24 года весной отмечает свой день рождения в городе Новосибирске!

Marina Rinaldi старается сделать каждую вечеринку отличной от предыдущей и кажется, это удаётся!

Грандиозный праздник собирает любимых клиентов, для которых подготовили показ весенне-летней коллекции, лёгкий фуршет, тропические коктейли, под сопровождение яркой, летней музыки.

В этом году темой дня рождения был “Бразильский карнавал», в честь одной из муз, вдохновившей на создание коллекции весна лето, бразильской певицы Кармен Миранды. Удалось собрать в нашем модном пространстве всё, что могло бы напомнить о Бразилии, о ярком карнавале: звуки самба, яркие цвета представленных коллекций и зажигательные песни в исполнении известных артистов никого не оставили в стороне от импровизированного танцпола.

Бутик Marina Rinaldi выражает огромную благодарность своим клиентам, что выбирают их эти 24 года! Это действительно ценно. Marina Rinaldi любит женщин, которые гордятся своим телом и всегда ценят женскую красоту независимо от размера и продолжим радовать наших клиенток яркими, стильными, элегантными коллекциями ещё многие годы.