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Репортажи

День Рождения Marina Rinaldi

Бутик Marina Rinaldi уже 24 года весной отмечает свой день рождения в городе Новосибирске! 
Marina Rinaldi  старается сделать каждую вечеринку отличной от предыдущей и кажется, это удаётся! 
Грандиозный праздник собирает  любимых клиентов, для которых подготовили показ весенне-летней коллекции, лёгкий фуршет, тропические коктейли, под сопровождение яркой, летней музыки. 
В этом году темой  дня рождения был “Бразильский карнавал», в честь одной из муз, вдохновившей на создание коллекции весна лето, бразильской певицы Кармен Миранды. Удалось собрать в нашем модном пространстве всё, что могло бы напомнить о Бразилии, о ярком карнавале: звуки самба, яркие цвета представленных коллекций  и зажигательные песни в исполнении известных артистов никого не оставили в стороне от импровизированного танцпола. 
Бутик Marina Rinaldi выражает огромную благодарность своим клиентам, что выбирают их эти 24 года! Это действительно ценно. Marina Rinaldi  любит женщин, которые гордятся своим телом и всегда ценят женскую красоту независимо от размера и продолжим радовать наших клиенток яркими, стильными, элегантными коллекциями ещё многие годы.

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