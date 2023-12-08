6 декабря 2023 г. в Большом зале ДК им. Октябрьской революции состоялся долгожданный Финал конкурса «Мисс/Миссис Финанс – 2023»!

Несмотря на снегопад и связанные с ним сумасшедшие пробки, собралось более 400 зрителей! Они активно и эмоционально поддерживали участниц аплодисментами и искренними улыбками.

Все участницы выступили блестяще!

В результате напряженной борьбы Победительницами конкурса стали:

«Мисс Финанс 2023» – Виктория Кряжкова (студентка НГУЭиУ)

«Миссис Финанс 2023» – Анна Бакунова (Банк «Левобережный»)

«Вице-Мисс Финанс 2023» – Карина Моисеева (Промсвязьбанк)

«Вице-Миссис Финанс 2023» – Алла Литвинова (HR-центр Аллы Литвиновой)

По итогам интернет - голосования определились:

«Мисс Зрительских симпатий-2023» – Виктория Кряжкова (студентка НГУЭиУ);

«Миссис Зрительских симпатий-2023» – Анна Бакунова (Банк «Левобережный»).

Специальные номинации получили:

«Миссис Зоркость» – Ирина Хадоско (Лидер Инвест Групп), занявшая Первое место по стрельбе из боевого пистолета;

Сертификат от спонсора конкурса «HB Сosmetology» – Карина Моисеева (Промсвязьбанк);

Сертификат на интервью от РБК-Новосибирск – Евгения Николенко (Уральский банк реконструкции и развития).

Приз от дирекции Новосибирского банковского клуба получила Алла Литвинова (HR-центр Аллы Литвиновой) в номинации «Мисс Желание».

Кроме того, жюри присудило следующие номинации:

Мисс Грация Анна Швабская (МФК Лайм-Займ)

Мисс Изящество Жанна Шишкина (Агентство недвижимости VeraEstate)

Мисс Улыбка Екатерина Тололо (Альфа-банк)

Мисс Очарование Кристина Тумас (Лизинговая компания «Каркаде»

Мисс Элегантность Ирина Хадоско (Лидер Инвест Групп)

Мисс Креативность Валерия Герр (Консультант по маркетингу)

Мисс Обаяние Евгения Николенко (Уральский банк реконструкции и развития)

Мисс Нежность Анна Бакунова (Банк «Левобережный»)

Мисс Артистичность Мария Фомашина (Газпромбанк)

Мисс Шарм Екатерина Хрущева (Совкомбанк Страхование)

Мисс Вдохновение Мария Антонова (Предприятие «Армаз»)

Мисс Загадка Виктория Хлыстова (HR-центр Аллы Литвиновой)

Мисс Фантазия Алена Романенко (Страховая компания ВСК)

Мисс Гармония Евгения Аверина (Юсконсалт)

Мисс Изысканность Антонина Сергеева (МФК Лайм-Займ)

Мисс Талант Карина Моисеева (Промсвязьбанк)

Мисс Блистательность Екатерина Бахилина (Газпромбанк)

Мисс Совершенство Виктория Кряжкова (НГУЭиУ)

Мисс Утонченность Ирина Вейнгардт (Фирма «Экспортер»)

Мисс Оригинальность Вера Налабордина (Агентство недвижимости VeraEstate)

Мисс Яркость Дарья Жданова (МинФин НСО)

В ходе финала были показаны отдельные номера творческого этапа конкурса, а также зажигательные выступления коллективов танцевальной студии КИМ ТАЙМ.

Собраны средства от зрителей и направлены на лечение Миши Беляева (11 лет), страдающего сложным заболеванием.

Новосибирский банковский клуб от всей души благодарит спонсоров мероприятия и выражает искреннюю благодарность организаторам конкурса – членам НБК Елене Климачковой (Тренер-консультант по этикету) и Татьяне Кильмухаметовой (бизнес-школа «Основатель»)! Огромное спасибо!