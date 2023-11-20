30 октября стартовал Ежегодный курс N1 качественного бизнес-обучения.

Первые участники - топ-менеджеры и руководители крупных компаний, предприниматели и собственники бизнеса.

Курс включает в себя:

⁃ работу с внутреннем эмоциональным состоянием участников

⁃ раскрытие творческого потенциала

⁃ формирование команды

⁃ коммуникацию

⁃ навыки переговоров

⁃ мета-видение бизнеса.

Эти и многие другие темы будут входить в практикум, организованный Юлией Стрэга и Ильей Панасенковым.

Процесс обучения построен таким образом, что желающие стать участниками могут присоединиться в течении всего Ежегодного курса