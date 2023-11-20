30 октября стартовал Ежегодный курс N1 качественного бизнес-обучения.
Первые участники - топ-менеджеры и руководители крупных компаний, предприниматели и собственники бизнеса.
Курс включает в себя:
⁃ работу с внутреннем эмоциональным состоянием участников
⁃ раскрытие творческого потенциала
⁃ формирование команды
⁃ коммуникацию
⁃ навыки переговоров
⁃ мета-видение бизнеса.
Эти и многие другие темы будут входить в практикум, организованный Юлией Стрэга и Ильей Панасенковым.
Процесс обучения построен таким образом, что желающие стать участниками могут присоединиться в течении всего Ежегодного курса
- Светская хроника
- Репортажи
Ежегодный курс N1 качественного бизнес-обучения
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30 октября стартовал Ежегодный курс N1 качественного бизнес-обучения.
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