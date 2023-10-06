04.10 состоялся масштабный и первый в Новосибирске Инвестиционный форум Сибири: Pride INVEST Forum & Otelit.

На форуме выступили эксперты по инвестициям из таких сфер, как: недвижимость, криптовалюта, фондовый рынок, банки и готовый бизнес. Каждый желающий сможет презентовать свой проект и получить обзор рынка.

Обсудили такие важные моменты, как куда инвестировать в 2024 году, где найти качественное партнерство и как привлечь инвестиции. Все желающие презентовали свои проекты. Был организован нетворкинг с качественным окружением, инвесторами и предпринимателями.

Хэдлайнером форума был - Евгений Бурденюк - основатель Всероссийской девелоперской компании «Отелит», региональный представитель Российского совета Торговых центров, сопредседатель НРО Деловая Россия.

На форуме было более 100 человек, инвесторы, предприниматели и стартаперы города. Зарегистрировано было 120 человек.

- Спикеры: крупные региональные Инвесторы и предприниматели, приглашённый гость с Урала.

Темы:

• Бурденюк Евгений «Куда инвестировать деньги в 2023году»

• Ковлешенко Ольга «Закрытые паевые инвестиционные фонды- перспективная инфраструктура для структурирования активов»

• Мангазеев Илья - «Как привлечь инвестиции в бизнес?»

• Швецов Михаил «Девелопмент гостиничной недвижимости»

• Виншу Дмитрий «Перспективы фондового рынка»

• Федореев Сергей «Лидерство в региональных инвестициях. Ставка на краудлендинг»

Участники форума узнали актуальные направления в инвестициях на 2023-24 г, успешные кейсы в инвестировании от действующих инвесторов.

Предприниматели и Стартаперы презентовали свои проекты и получили обратную связь от экспертов форума (действующих инвесторов и крупных предпринимателей).

- Планы: проводить форумы такого формата в разных городах России: ближайший форум продет в Москве, в ноябре.

«Считаю, что форум удался. Задача была собрать на одной площадке всех людей, интересующихся темой инвестиций.

Пока мы набиваем руку, задача форма-продолжить развиваться. Рыночные инвестиции, как правило, подразумевают под собой рынок акций, фондовый и финансовый рынок. Этот форум про людей из реального сектора. Уже обсуждаем проведение подобного фонда в других городах.

В онлайне превалирует позиция фондового рынка, а реальная встреча показала, что их было больше. Дальше есть идея собрать людей и сделать что-то по интересам, разделяя на блоки» - Евгений Бурденюк, «Отелит».