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Вечеринка Leps Bar в честь Дня рождения

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Празднование третьего дня рождения Leps Bar — яркий пример того, как устроить вечеринку, о которой будет говорить весь город. Вокалисты и шоу-балет Leps Bar подготовили фееричную шоу-программу. А главной фишкой вечера стали совместные постановочные номера с гостями.
Дальше — больше! Приглашенным гостем в этот раз стал Московский DJ Grisha Super! Под его треки гости бара зажигали изо всех сил!Тематическая фотозона из дискошаров и зеркальных мишек переливалась от фотовспышек. Подарки от партнеров мероприятия стали приятным сюрпризом для гостей. И даже торт оказался не просто сладким угощением, а настоящим арт-объектом.
Партнеры мероприятия:
многофункциональный комплекс Freedom, отель Domina, Simple Wine, Beluga, мультимедиапроект «Собака.ру», интернет-журнал «Сиб.фм».

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