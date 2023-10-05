Вечеринка Leps Bar в честь Дня рождения

Празднование третьего дня рождения Leps Bar — яркий пример того, как устроить вечеринку, о которой будет говорить весь город. Вокалисты и шоу-балет Leps Bar подготовили фееричную шоу-программу. А главной фишкой вечера стали совместные постановочные номера с гостями.

Дальше — больше! Приглашенным гостем в этот раз стал Московский DJ Grisha Super! Под его треки гости бара зажигали изо всех сил!Тематическая фотозона из дискошаров и зеркальных мишек переливалась от фотовспышек. Подарки от партнеров мероприятия стали приятным сюрпризом для гостей. И даже торт оказался не просто сладким угощением, а настоящим арт-объектом.

Партнеры мероприятия:

многофункциональный комплекс Freedom, отель Domina, Simple Wine, Beluga, мультимедиапроект «Собака.ру», интернет-журнал «Сиб.фм».