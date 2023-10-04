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Репортажи

Гала показ Asia Fashion Week

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Третья Сибирская биеннале дизайна и современного искусства 30 сентября завершилась Гала показом Asia Fashion Week с участием 12 коллекций из Новосибирска и Омска .
Организатор показов Модельное Агентство Global Russian Models

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