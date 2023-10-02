В эту субботу, 30 сентября в Большом зале центра «Мой бизнес» состоялся Первый тур конкурса красоты и талантов «Мисс/Миссис Финанс-2023», организованного Новосибирским банковским клубом.

На данном этапе девушки презентовали себя и свои организации, которые они представляют. В этом году участвуют в конкурсе представительницы следующих организаций: «Совкомбанк Страхование», НГУЭУ, «Лидер Инвест Групп», HR-цент Аллы Литвиновой, САО «ВСК», лизинговая компания «Каркаде», АО «Газпромбанк», ООО «Экспортер», АО «Промсвязьбанк», ООО «Армаз», «Уральский банк реконструкции и развития», Министерство финансов НСО, агенство недвижимости «VeraEstate», банк «Левобережный»,«Альфабанк». Некоторые организации представляют не одна, а сразу две участницы!

Членами жюри конкурса на первом этапе стали:

Владимир Женов – президент Новосибирского банковского клуба;

Алексей Москвичев – заместитель министра финансов НСО;

Евгений Козлов – директор филиала СПАО «РЕСО-Гарантия»;

Алексей Лузянин – директор ООО «Аудиторская фирма «МИАЛаудит»;

Михаил Яковец – руководитель группы компаний «ЦЭПР»;

Вероника Мартусевич – финансовый директор фирмы «Автоскан».

Участницы продемонстрировали свои сильные стороны, лучшие качества, разносторонние увлечения, а также, свою связь с организацией, которую они представили, чем она занимается, о её корпоративной культуре, традициях и обычаях.

Сейчас участницы готовятся ко Второму этапу конкурса, на котором представят свои творческие номера.