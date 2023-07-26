22-23 июля на кортах Теннис-Арены уже в 11 раз прошёл ежегодный любительский теннисный турнир "Чашка Кофе CUP 2023". В этом году турнир собрал 162 участника, что достаточно много для любительского уровня! С каждым годом число участников, партнером и зрителей "Чашка Кофе CUP» только растет!

Всего на турнире предусмотрено семь категорий соревнующихся.

Для новичков, которые только начали играть в теннис, был предусмотрен начинающий уровень. После побед следующая категория – Challenger. Всего существует четыре любительских уровня сложности. После них следует категория Pro-Am, когда с любителем играет профессионал.

Так же в сопровождении к захватывающим играм, на площадке Теннис-Арены для всех игроков и их болельщиков были представлены в безлимитном количестве напитки от партнёров, а так же блюда из ресторанов Дениса Иванова: десерты и европейские закуски от Кейтеринга Чашка Кофе, блюда на гриле от Ресторана BeerFactory, азиатские блюда от Ресторана Aziatish, плов от ресторана Beerman.

Каждый участник, занявший призовое место, был награждён кубками и ценными подарками.

Турнир «Чашка Кофе CUP» это единственный в Новосибирске теннисный турнир по праву называется не только спортивным, а ещё и гастрономическим!