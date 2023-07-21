Открытие студии FACEROOM

FACEROOM -ФЕДЕРАЛЬНАЯ СТУДИЯ УХОДА ЗА ЛИЦОМ

Фотоотчет с открытия

Студия FaceRoom предлагает экспертный подход к уходу, ведь фейс-гуру — сертифицированные косметологи, которые помогают клиентам регулярно заботиться о себе, а также подбирают индивидуальную программу ухода в зависимости от запроса по типу кожи.

Предоставляют такие услуги как:

массаж лица

косметологические процедуры

уходовые программы

массаж тела

До конца июля скидка 15% на первое посещение

Сделайте шаг к сияющей коже уже сейчас по адресу ул. Сакко и Ванцетти 25/1- Квартал Декабристов

До встречи!

Главный информационный партнер Собака.ру