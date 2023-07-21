Открытие студии FACEROOM

FACEROOM -ФЕДЕРАЛЬНАЯ СТУДИЯ УХОДА ЗА ЛИЦОМ
Фотоотчет с открытия
Студия FaceRoom предлагает экспертный подход к уходу, ведь фейс-гуру — сертифицированные косметологи, которые помогают клиентам регулярно заботиться о себе, а также подбирают индивидуальную программу ухода в зависимости от запроса по типу кожи.
Предоставляют такие услуги как:
массаж лица
косметологические процедуры
уходовые программы
массаж тела
До конца июля скидка 15% на первое посещение
Сделайте шаг к сияющей коже уже сейчас по адресу ул. Сакко и Ванцетти 25/1- Квартал Декабристов
До встречи!
Главный информационный партнер Собака.ру
Комментарии (0)