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Открытие студии FACEROOM

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FACEROOM -ФЕДЕРАЛЬНАЯ СТУДИЯ УХОДА ЗА ЛИЦОМ 

Фотоотчет с открытия 

Студия FaceRoom предлагает экспертный подход к уходу, ведь фейс-гуру — сертифицированные косметологи, которые помогают клиентам регулярно заботиться о себе, а также подбирают индивидуальную программу ухода в зависимости от запроса по типу кожи.
Предоставляют такие услуги как:
 массаж лица
 косметологические процедуры
 уходовые программы 
 массаж тела
До конца июля скидка 15% на первое посещение
Сделайте шаг к сияющей коже уже сейчас по адресу ул. Сакко и Ванцетти 25/1- Квартал Декабристов
До встречи!

Главный информационный партнер Собака.ру

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