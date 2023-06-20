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Репортажи

Открытие выставки Anush в Poke Top

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Летнюю веранду гастробара снова украшают лимоны, но уже на картинах художницы Anush и фотозоне по мотиву одной из работ. Полюбившийся гостям Poke Top лимонад, завораживающая музыка от Magdalena и шикарный пирог с лимоном и грушей от шефа Ивана Епифанцева - все это оставило самые приятные впечатления.
Также было представлено новое сезонное меню, и “Картошка фри с трюфельной солью” стала явным фаворитом вечера.
Вторая вечеринка Poke Top была не менее “сочной” чем первая!

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