Открытие выставки Anush в Poke Top

Летнюю веранду гастробара снова украшают лимоны, но уже на картинах художницы Anush и фотозоне по мотиву одной из работ. Полюбившийся гостям Poke Top лимонад, завораживающая музыка от Magdalena и шикарный пирог с лимоном и грушей от шефа Ивана Епифанцева - все это оставило самые приятные впечатления.

Также было представлено новое сезонное меню, и “Картошка фри с трюфельной солью” стала явным фаворитом вечера.

Вторая вечеринка Poke Top была не менее “сочной” чем первая!