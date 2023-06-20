Открытие летней террасы Арт кофейни Foodbox

16 июня, под яркие хиты в стиле свинг и джаз от Vinyl Band на Фабричной 27 открылась летняя терраса Арт кофейни Foodbox

В программе были музыкальные сеты DJ Akashi, жаркие мексиканские закуски тако от партнеров Taqueria del centro, летние напитки из нового меню и индустриальный вид на Обь.

Кофейня находится в одном из самых фотогеничных мест в городе - Торгово-выставочном комплексе CUBIC из морских контейнеров на Фабричной.

Терраса работает ежедневно.