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Репортажи

Открытие летней террасы Арт кофейни Foodbox

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16 июня, под яркие хиты в стиле свинг и джаз от Vinyl Band на Фабричной 27 открылась летняя терраса Арт кофейни Foodbox
В программе были музыкальные сеты DJ Akashi, жаркие мексиканские закуски тако от партнеров Taqueria del centro, летние напитки из нового меню и индустриальный вид на Обь.
Кофейня находится в одном из самых фотогеничных мест в городе - Торгово-выставочном комплексе CUBIC из морских контейнеров на Фабричной.
Терраса работает ежедневно.

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