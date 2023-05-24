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Двухлетие отпраздновал кавказский дом Аджикинежаль в Академгородке

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19 мая отпраздновал свой второй день рождения кавказский дом Аджикинежаль в Академгородке.
В солнечный день в стенах ресторана было по-настоящему тепло. Аджикинежаль порадовали кавказским гостеприимством в лучших традициях: конкурсы с призами от ведущего, праздничный торт, настоящее веселидзе! Гости насладились танцами джигитов и с удовольствием присоединились к ним, приняв участие в мастер-классе.

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