Двухлетие отпраздновал кавказский дом Аджикинежаль в Академгородке

19 мая отпраздновал свой второй день рождения кавказский дом Аджикинежаль в Академгородке.

В солнечный день в стенах ресторана было по-настоящему тепло. Аджикинежаль порадовали кавказским гостеприимством в лучших традициях: конкурсы с призами от ведущего, праздничный торт, настоящее веселидзе! Гости насладились танцами джигитов и с удовольствием присоединились к ним, приняв участие в мастер-классе.