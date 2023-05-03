В Новосибирске салон красоты представил инновационную процедуру REVI для оздоровления и омоложения кожи.

29 и 30 апреля прошли Beauty-Дни в салоне красоты Lucky Studio.

Основатель премиум салона красоты Lucky Studio, Екатерина Чебыкина, в коллаборации с компанией REVI рассказали и продемонстрировали девушкам и женщинам пользу инновационной процедуры, которая необходима перед жарким летом, для подготовки кожи к сезону. Также, препарат REVI, помогает вернуть молодость и здоровье коже.

Центром внимания стало инновационное средство биоревитализации REVI, не имеющее аналогов в России. Lucky Studio - один из первых салонов красоты в Новосибирске, кто использует эту инновационную процедуру среди своих услуг.

Гостей ждали фуршет, шампанское, подарки, специальные акции, а также возможность участвовать в розыгрыше 100 000 рублей на омолаживающую пластику лица - фейслифтинг от лучшего пластического хирурга Новосибирска. Профессора ЦПМО НГУ, доктора медицинских наук Козлова Андрея Викторовича.

REVI – это не только эффективный, но и безопасный препарат для кожи, который дает стойкий и долгий омолаживающий результат. Благодаря уникальной формуле, он содержит не только уникальное сочетание нестабилизированой гиалуроновой кислоты, но и антиоксидантных компонентов: полисахорида трегалозы, кверцетина, птеростильбена, которое не имеет аналогов на рынке инъекционных препаратов. И именно такой препарат теперь может попробовать каждая девушка и женщина Новосибирска в салоне красоты Lucky Studio.