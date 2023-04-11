Воскресный интенсив от Дарьи Соболевой

2 апреля прошел воскресный интенсив, от известного декоратора Дарьи Соболевой.

Дарья Соболева – профессионал в декорировании и стилизации интерьеров. Она раскрыла секреты работы декоратора, показала несколько авторских приемов, разобрала примеры удачных и неудачных интерьеров и рассказала, что помогает дизайн-проектам попадать на страницы ведущих мировых дизайн-СМИ. Также Дарья наглядно продемонстрировала коллегам, как декор может кардинально менять пространство и насколько детали становятся приоритетными. Насколько важен цвет в интерьере, какое влияние он оказывает на людей и их эмоции.

Встреча прошла в два этапа. Лекция о приемах в декорировании на площадке дома декора Riviera Maison Interior и мастер-класс, тематическая сервировка в галерее Неоклассик.