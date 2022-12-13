Новогодний ужин в Lucky Pizza

Новая молодая команда поваров Lucky Pizza приготовила Новогодний ужин, всеми любимые Советские хиты, которые мы привыкли видеть на праздничном столе, но в современном исполнении.

Идея ужина принадлежит молодому Шефу - Кириллу Колеснику. Ужин сопровождался специально подборанным игристым от компании Винотерра и сомелье Кристины Татьянкиной.

Несладкие эклеры с икрой Хариуса, Оливье с рябчиком и раковыми шейками, по рецепту 1894 года, заливное с нельмой и форелью, мясо по французски и пирожное Картошка из кедровых орехов с мандариновым гелем