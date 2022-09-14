9 сентября прошла церемония награждения участников благотворительной акции #СВОИХНЕБРОСАЕМ .

В этот день наградили и отметили организации и простых граждан, которые активно собирали гуманитарные грузы жителям Донбасса и оказывали другую посильную помощь.

Почётный гость мероприятия, 2-кратный чемпион мира по боевому самбо, чемпион Мира по панкратиону, профессиональный боец ММА Али Багаутинов

Организатор акции: Сергей Бурмистров

- Представитель общественная организация «Золотые Купола»

- Руководитель Новосибирского регионального отделения "ФЕДЕРАЦИИ ВСЕСТИЛЕВОГО КАРАТЭ РОССИИ»