9 сентября прошла церемония награждения участников благотворительной акции #СВОИХНЕБРОСАЕМ .
В этот день наградили и отметили организации и простых граждан, которые активно собирали гуманитарные грузы жителям Донбасса и оказывали другую посильную помощь.
Почётный гость мероприятия, 2-кратный чемпион мира по боевому самбо, чемпион Мира по панкратиону, профессиональный боец ММА Али Багаутинов
Организатор акции: Сергей Бурмистров
- Представитель общественная организация «Золотые Купола»
- Руководитель Новосибирского регионального отделения "ФЕДЕРАЦИИ ВСЕСТИЛЕВОГО КАРАТЭ РОССИИ»
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