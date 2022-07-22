19 июля, состоялась 2 торжественная церемония награждения лауреатов премии «Женщины меняют Новосибирск» в лучшем баре Сибири по версии ресторанной премии проекта «Собака.ru» - Leps bar.
Лауреаты премии олицетворяют собой яркие идеи и тренды в бизнесе, менеджменте, крупных корпорациях, культуре, спорте и социуме. Они управляют огромными командами, развивают Новосибирск, совершенствуют инфраструктуру, создают рабочие места, принимают важнейшие деловые и социальные решения каждый день.
Церемонию награждения открывала Терешкова Анна Васильевна–вицемэр - начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска, а также исполняющий обязанности министра промышленности,
торговли и развития предпринимательства
Новосибирской области Останин Максим Константинович.
Премия проводится при поддержки губернатора и Правительства Новосибирской области, Мэрии Новосибирска и Министерства промышленности торговли и развития предпринимательства Новосибирской области, за что проекта Собака.ru выражает свою благодарность.
Генеральный партнёр «Дом Солнца»
Партнеры вечера:
Бренд Malina Bonita
Zavorina.brand
GEN87 – федеральная сеть клиник инновационной косметологии
«Гранд Отель Мойка 22» Санкт-Петербург
Фотографы: Мельников Роман и Борновалова Валентина
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