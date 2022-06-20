Отелю Новосибирск Marriott - 8 лет.

16 июня 2022г. Отелю Новосибирск Marriott исполнилось 8 лет, в рамках дня рождения был организован закрытый торжественный вечер для постоянных партнеров.

Среди приглашенных гостей: политические деятели, владельцы и руководители бизнеса, первые лица компаний, постоянные гости отеля. Более до 100 приглашенных гостей посетили событие.

Мероприятие состоялось в ресторане на 10-м этаже в ресторане «TEN».