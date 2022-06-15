18+
  • Светская хроника
  • Репортажи
Репортажи

Сладкая вечеринка Mon Coeur от Max Mara

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

Лето началось с карамельного мероприятия в Fashion Gallery на Вокзальной магистрали, 19 в честь коллекции Mon Coeur от Max Mara.
Освежающие пляжные коктейли и почтовые открытки отсылали гостей вечера на побережья Средиземного моря. Ведь именно там нежилась под палящим солнцем главная героиня литературного шедевра писательницы Француаза Саган, которое послужило вдохновением для создания капсульной коллекции Mon Coeur.
Центральное место мероприятия занял показ главных изделий коллекции: блузы с очаровательными сердцами, хлопковые платья с фруктовыми принтами и юбка с монограммами бренда, сделанная под джинсу.
В течение вечера гости могли собрать в коробочку с собой дрожжевые конфетки, а вишенкой на торте стало выступление харизматичного и талантливого певца Артура Аржакова.

Дата события:
2 июня 2022 года

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: