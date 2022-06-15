Сладкая вечеринка Mon Coeur от Max Mara

Лето началось с карамельного мероприятия в Fashion Gallery на Вокзальной магистрали, 19 в честь коллекции Mon Coeur от Max Mara.

Освежающие пляжные коктейли и почтовые открытки отсылали гостей вечера на побережья Средиземного моря. Ведь именно там нежилась под палящим солнцем главная героиня литературного шедевра писательницы Француаза Саган, которое послужило вдохновением для создания капсульной коллекции Mon Coeur.

Центральное место мероприятия занял показ главных изделий коллекции: блузы с очаровательными сердцами, хлопковые платья с фруктовыми принтами и юбка с монограммами бренда, сделанная под джинсу.

В течение вечера гости могли собрать в коробочку с собой дрожжевые конфетки, а вишенкой на торте стало выступление харизматичного и талантливого певца Артура Аржакова.