Вечеринка в стиле OSCAR

Bbirthday party by Yanina Remezova

28.05 в свой день рождения светская львица и бизнес леди Янина Ремезова организовала для своих друзей и близких праздник в стиле OSCAR. На мероприятии собрался Новосибирский бомонд из разных сфер: медицина, индустрия красоты и здоровья, строительные, продуктовые и логистические компании, спорт, искусство, СМИ, благотворительные и общественные организации

Каждый гость под аплодисменты прошёл по красной дорожке и хозяйка события вручила креативные персональные номинации

«Мы живём в мире людей, которые своей деятельностью привносят в нашу жизнь и жизнь общества конкретные ценности и смыслы. Признание и благодарность за вклад в моё личное и профессиональное развитие, а также позитивное влияние на благосостояние и атмосферу нашего города мотивируют на большее, повышают планку в работе и личной жизни», - считает Янина