Финал 2 - го сезона трансформационного реалити-проекта для женщин «Эффект Бабочки без камер»

30 апреля ярким финалом завершился 2 сезон трансформационного реалити-проекта для женщин «Эффект Бабочки без камер».

В этом сегодня целых 5 победительниц, которые получили памятные подарки от генеральных партнеров проекта, один из которых путешествие на Средиземное море от АО «Н-К ТРЭВЕЛ НСК» (N-K TRAVEL).

Старт следующего сезона с камерами уже в июле этого года! Подать заявку можно на сайте https://mybutterflyeffect.ru

Благодарим наших партнеров за помощь в организации мероприятия:

Агенство путешествий «Н-К ТРЭВЕЛ НСК»

Стоматологическая клиника Евгении Мечковской «СМТ-логично»

Студия восстановления волос «Chololi»

Торговая сеть «ИЗКОЛЬЦОВО: Инновации для жизни»

Санаторий «Доволенский»

Бьюти-бар «Model’e»

Санаторий «Краснозерский»



Студия жарких танцев «Латина топ»

Фитнес-студия «Lady sport»

Музыкальная школа «Бриллиант»

Онлайн радио «Новое вещание»

Немецкий бренд косметики «LR»

Агенство мероприятий «МGdecision»

Студия загара «The summer shop»

Модное пространство «Nebo Fashion»

Арт-Студия «Без шагала нет бокала»

Кондитерская «Эль-кремо»

Бар-ресторан «Максимилианс»

Печатный салон «Технологии печати»

Академия трансформационных игр Жанны Булгаковой

Клиника «Золотая линия»

Санаторий «Парус»

Магазин «Classic»

Ногтевой сервис Елены Маликовой

Магазин одежды «Stefan store»

Конфеты из сухофруктов «Грецкий и вишня»

Информационные партнёры:

Глянцевый журнал «Блоггер Лайф»

Холдинг «Топ Медиа»