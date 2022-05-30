Финал 2 - го сезона трансформационного реалити-проекта для женщин «Эффект Бабочки без камер»

30 апреля ярким финалом завершился 2 сезон трансформационного реалити-проекта для женщин «Эффект Бабочки без камер».
В этом сегодня целых 5 победительниц, которые получили памятные подарки от генеральных партнеров проекта, один из которых путешествие на Средиземное море от АО «Н-К ТРЭВЕЛ НСК» (N-K TRAVEL).
Старт следующего сезона с камерами уже в июле этого года! Подать заявку можно на сайте https://mybutterflyeffect.ru
Благодарим наших партнеров за помощь в организации мероприятия:
Агенство путешествий «Н-К ТРЭВЕЛ НСК»
Стоматологическая клиника Евгении Мечковской «СМТ-логично»
Студия восстановления волос «Chololi»
Торговая сеть «ИЗКОЛЬЦОВО: Инновации для жизни»
Санаторий «Доволенский»
Бьюти-бар «Model’e»
Санаторий «Краснозерский»
Студия жарких танцев «Латина топ»
Фитнес-студия «Lady sport»
Музыкальная школа «Бриллиант»
Онлайн радио «Новое вещание»
Немецкий бренд косметики «LR»
Агенство мероприятий «МGdecision»
Студия загара «The summer shop»
Модное пространство «Nebo Fashion»
Арт-Студия «Без шагала нет бокала»
Кондитерская «Эль-кремо»
Бар-ресторан «Максимилианс»
Печатный салон «Технологии печати»
Академия трансформационных игр Жанны Булгаковой
Клиника «Золотая линия»
Санаторий «Парус»
Магазин «Classic»
Ногтевой сервис Елены Маликовой
Магазин одежды «Stefan store»
Конфеты из сухофруктов «Грецкий и вишня»
Информационные партнёры:
Глянцевый журнал «Блоггер Лайф»
Холдинг «Топ Медиа»
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