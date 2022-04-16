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II НЕ ФОРМАТНЫЙ ПРАКТИКУМ СВЕТЛАНЫ ГЕРАСЕНКО

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II НЕ форматный практикум «Как увеличить поток клиентов для эксперта в области ЗОЖ» от врача и бизнес-леди в сфере ЗОЖ со стажем в профессии более двадцати лет Светланы Герасенко преследовал сразу несколько целей: отработать основные страхи и возражения; узнать, как увеличить свой доход в два и более раз и «продать» свою экспертность; разобраться с понятием личного бренда и узнать, как органично увеличить число подписчиков. И можно уверенно сказать — цели были достигнуты.

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