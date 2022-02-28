Практикум Светланы Герасенко

Врач и бизнес-леди в сфере ЗОЖ с более чем двадцатилетним стажем в профессии Светлана Герасенко пригласила самых заинтересованных слушателей на первый неформатный практикум «Как увеличить поток клиентов для эксперта в области ЗОЖ», чтобы поделиться личным опытом — рассказать, как работать с личным брендом, нарастить число подписчиков в соцсетях и увеличить доход в два раза. А также рассказала экспертам в области ЗОЖ о возможностях открытия собственного бизнеса вместе с франшизой Центров экологичного здоровья «Свобода и Здоровье».