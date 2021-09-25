1 день 15 потока Проекта : "Женщина в Бизнесе - ЖЕНЩИНА"

https://instagram.com/wbizrussia/

Участницы проекта -это женщины предприниматели. А также те, кто только что создал свой бизнес.

15 спикеров, наставники, бурные дебаты и работа в командах. Развитие компетенций soft skills и коммуникативное практики.

Основатель проекта Кристина Захарова https://instagram.com/kristina8z/

Фотограф проекта: Татьяна Негодяева https://instagram.com/negodiaeva.t

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