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Репортажи

1 день 15 потока Проекта : "Женщина в Бизнесе - ЖЕНЩИНА"

1 день 15 потока Проекта : "Женщина в Бизнесе - ЖЕНЩИНА"
https://instagram.com/wbizrussia/
Участницы проекта -это женщины предприниматели. А также те, кто только что создал свой бизнес.
15 спикеров, наставники, бурные дебаты и работа в командах. Развитие компетенций soft skills и коммуникативное практики.

Основатель проекта Кристина Захарова https://instagram.com/kristina8z/

Фотограф проекта: Татьяна Негодяева https://instagram.com/negodiaeva.t

Информационный партнёр портал www.SOBAKA.ru

Фотограф проекта: Наталья Головинская

https://instagram.com/photonsk54

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