10 лет Свадебному Ателье Александры Альяновой. Часть 2

10 лет Свадебному Ателье Александры Альяновой

Свадебное Ателье Александры Альяновой находится в центре Новосибирска и специализируется на изготовлении элегантных свадебных нарядов для невест. Постоянному участнику Wedding Fashion Moscow в этом году исполнилось 10 лет.

Дизайнера свадебных платьев пришли поздравить коллеги и партнеры: организаторы свадеб, стилисты, известные фотографы и видеографы Новосибирска. Для них владелицей Свадебного Ателье был подготовлен свадебный квиз – в ответах на неожиданные вопросы команды проявили настоящий азарт и командный дух, свойственный специалистам данной сферы. А на десерт были торты собственноручно приготовленные хозяйкой. В итоге, вечер побил все рекорды по радости и веселью.

Во второй части праздника к гостям присоединились будущие невесты и уже существующие клиенты, а также представители администрации. В честь дня рождения компании каждая невеста получила личный подарок. А завершилось мероприятие показом новой свадебной коллекции от дизайнера Александры Альяновой.