Новосибирские студенты разрабатывают интернет-платформу для ценителей оригинальных путешествий

Популяризацией нетривиальных туристический локаций занимаются студенты НГУ Вячеслав Еремкин и Артур Галушкин.
Стремление к путешествиям и поиску интересных и необычных локаций студенты Механико-математического факультета НГУ Вячеслав Еремкин и Артур Галушкин реализовали в своем проекте «Красивые места Новосибирска». Он предусматривает создание интернет-платформы, где рассказывалось бы о достопримечательностях, исторических местах, природных объектах и необычных локациях Новосибирской области. Информацией поделилась пресс-служба НГУ.
В прошлом году молодые люди стали студентами магистратуры Экономического факультета НГУ и при содействии Новосибирского областного инновационного фонда получили грант от Фонда содействия инновациям суммой в 1 миллион рублей в рамках студенческого стартапа и сейчас разрабатывают платформу для мобильного приложения.
— В интернете множество сайтов, рассказывающих о достопримечательностях и интересных местах, уникальность нашего ресурса в том, что мы сами составляем описания всех локаций, а не переписываем тексты из свободных источников. Информацию узнаем самостоятельно или от краеведов. Прежде чем внести локацию в базу, проверяем ее — выезжаем на место и оцениваем, достойна ли она быть предложенной нашим пользователям. Размещаем только проверенную информацию, — объяснил Вячеслав Еремкин.
Одна из локаций, открытая создателями проекта для своих пользователей, стала настоящий точкой притяжения. Артур рассказывает, что детство провел в Ордынском районе. Вместе с родителями он часто переправлялся на пароме через Обское водохранилище, от Ордынки до Нижнекаменки, чтобы попасть на заброшенный и затопленный мраморный карьер. Во время переправы он каждый раз обращал внимание на одно неприметное здание и мечтал до него добраться. Детская мечта сбылась только через 10 лет, когда он приехал в Ордынку вместе с друзьями.
«Добраться до этого объекта оказалось нелегко из-за отсутствия хорошей дороги. Пришлось проникнуть на территорию полузаброшенной базы отдыха, где он находился. Искомое сооружение представляло собой дебаркадер — плавучую старую пристань, которую доставили сюда по воде из Новосибирска. Дебаркадер очень красив сам по себе — на нем много декоративных деревянных элементов. Он словно терем, который стоит на плавучей барже, а вокруг — вода, солнце, высокие сосны. Впечатление невероятное! Мы сделали много красивых фото, и в этот же вечер я выложил их в свой блог. Отклик был потрясающим - тысячи репостов и сохранений уже в первые сутки! На следующий день начали приходить отзывы от восторженных зрителей, которые начали посещать это место по нашей наводке. Спустя две недели мы решили снова побывать у дебаркадера, и от охранника узнали, что за эти две недели локацию посетило больше двухсот человек! По нашей наводке за год дебаркадер посетило более 1500 человек, а базу отдыха выкупил и привел в порядок предприниматель», — поделился Артур Галушкин.
Постепенно молодые люди осознали необходимость масштабировать свой проект. Уже сейчас на их сайте появились локации, расположенные в Республике Алтай и Кемеровской области. В будущем они планируют охватить всю территорию России.
Фото: пресс-служба НГУ
Комментарии (0)