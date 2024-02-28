Новосибирские студенты разрабатывают интернет-платформу для ценителей оригинальных путешествий

Одна из локаций, открытая создателями проекта для своих пользователей, стала настоящий точкой притяжения. Артур рассказывает, что детство провел в Ордынском районе. Вместе с родителями он часто переправлялся на пароме через Обское водохранилище, от Ордынки до Нижнекаменки, чтобы попасть на заброшенный и затопленный мраморный карьер. Во время переправы он каждый раз обращал внимание на одно неприметное здание и мечтал до него добраться. Детская мечта сбылась только через 10 лет, когда он приехал в Ордынку вместе с друзьями.

«Добраться до этого объекта оказалось нелегко из-за отсутствия хорошей дороги. Пришлось проникнуть на территорию полузаброшенной базы отдыха, где он находился. Искомое сооружение представляло собой дебаркадер — плавучую старую пристань, которую доставили сюда по воде из Новосибирска. Дебаркадер очень красив сам по себе — на нем много декоративных деревянных элементов. Он словно терем, который стоит на плавучей барже, а вокруг — вода, солнце, высокие сосны. Впечатление невероятное! Мы сделали много красивых фото, и в этот же вечер я выложил их в свой блог. Отклик был потрясающим - тысячи репостов и сохранений уже в первые сутки! На следующий день начали приходить отзывы от восторженных зрителей, которые начали посещать это место по нашей наводке. Спустя две недели мы решили снова побывать у дебаркадера, и от охранника узнали, что за эти две недели локацию посетило больше двухсот человек! По нашей наводке за год дебаркадер посетило более 1500 человек, а базу отдыха выкупил и привел в порядок предприниматель», — поделился Артур Галушкин.