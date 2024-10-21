Куда новосибирцы могут сдать отработавшие автомобильные шины?

Где это можно сделать бесплатно? Публикуем адреса.
Акция по бесплатному приему шин на полигонах МУП «САХ» завершена. Тем, кто не успел в ней поучаствовать, адресуем этот список полезных адресов — здесь старые покрышки примут безвозмездно.
- "Авторециклинг" - ул. 2я Станционная, 10
- "Русарго" - ул. Мира, 63а, к3
- "Эко Пром" - ул. Северный проезд, 10г
- "РЕТЭКО" - г. Обь, ул. Арсенальная, 1, к5
- "Альбион-с" - ул. Серебренниковская, 4/3
- "Чистый город" - ул. Красина, 54
- "Экорекс" - проспект Дзержинского, 69/2 и ДП Мочище, ул. Первомайская, 244, к8
- "Утилитсервис" - ул. Писемского, 6
- "Юнес" - ул. Кубовая, 60, к1
- "ЭкоПромСоюз" - с. Раздольное, ул. Промышленная, 21
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