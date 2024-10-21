Куда новосибирцы могут сдать отработавшие автомобильные шины?

Акция по бесплатному приему шин на полигонах МУП «САХ» завершена. Тем, кто не успел в ней поучаствовать, адресуем этот список полезных адресов — здесь старые покрышки примут безвозмездно.

"Авторециклинг" - ул. 2я Станционная, 10

"Русарго" - ул. Мира, 63а, к3

"Эко Пром" - ул. Северный проезд, 10г

"РЕТЭКО" - г. Обь, ул. Арсенальная, 1, к5

"Альбион-с" - ул. Серебренниковская, 4/3

"Чистый город" - ул. Красина, 54

"Экорекс" - проспект Дзержинского, 69/2 и ДП Мочище, ул. Первомайская, 244, к8

"Утилитсервис" - ул. Писемского, 6

"Юнес" - ул. Кубовая, 60, к1

"ЭкоПромСоюз" - с. Раздольное, ул. Промышленная, 21