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Куда новосибирцы могут сдать отработавшие автомобильные шины?

Где это можно сделать бесплатно? Публикуем адреса.

pxhere.com

Акция по бесплатному приему шин на полигонах МУП «САХ» завершена. Тем, кто не успел в ней поучаствовать, адресуем этот список полезных адресов — здесь старые покрышки примут безвозмездно.

  • "Авторециклинг" - ул. 2я Станционная, 10
  • "Русарго" - ул. Мира, 63а, к3
  • "Эко Пром" - ул. Северный проезд, 10г
  • "РЕТЭКО" - г. Обь, ул. Арсенальная, 1, к5
  • "Альбион-с" - ул. Серебренниковская, 4/3
  • "Чистый город" - ул. Красина, 54
  • "Экорекс" - проспект Дзержинского, 69/2 и ДП Мочище, ул. Первомайская, 244, к8
  • "Утилитсервис" - ул. Писемского, 6
  • "Юнес" - ул. Кубовая, 60, к1
  • "ЭкоПромСоюз" - с. Раздольное, ул. Промышленная, 21

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