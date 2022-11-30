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Слишком шумных водителей начнут штрафовать?

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Соответствующий законопроект рассмотрят депутаты Госдумы.

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Госдума РФ рассмотрит закон о праве регионов штрафовать шумных водителей, сообщает РИА ФАН. Речь идёт о принятии законопроекта, который позволит региональным властям применять штрафные санкции по отношению к тем водителям, которые нарушают покой и тишину граждан. Документ уже появился в электронной базе правительства.

Кроме того, депутаты предлагают назначать нарушителям штрафы в зависимости от мощности двигателя и типа транспортного средства. В первую очередь подразумеваются спорткары и мотоциклы.

Для воздушных суден, тракторов и катеров размер штрафа предлагают сделать до 5000 рублей.

В числе прочего инициаторы законопроекта предлагают изымать у нарушителей их транспортные средства.

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