Слишком шумных водителей начнут штрафовать?

Госдума РФ рассмотрит закон о праве регионов штрафовать шумных водителей, сообщает РИА ФАН. Речь идёт о принятии законопроекта, который позволит региональным властям применять штрафные санкции по отношению к тем водителям, которые нарушают покой и тишину граждан. Документ уже появился в электронной базе правительства.

Кроме того, депутаты предлагают назначать нарушителям штрафы в зависимости от мощности двигателя и типа транспортного средства. В первую очередь подразумеваются спорткары и мотоциклы.

Для воздушных суден, тракторов и катеров размер штрафа предлагают сделать до 5000 рублей.

В числе прочего инициаторы законопроекта предлагают изымать у нарушителей их транспортные средства.