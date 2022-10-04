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На фоне частичной мобилизации резко снизился спрос на авто

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По словам экспертов, в осенний период обычно наблюдается рост интереса потребителей к покупке автомобилей.

pxhere.com

Спрос на автомобили после объявления частичной мобилизации снизился почти на треть (–30%). При этом предложение на рынке пока существенно не изменилось, сообщает автомобильный портал Дром.

«Осенью, как правило, на рынке оживление, но сейчас заметно просел интерес к покупкам машин. Мобилизация поставила на паузу или отменила планы автолюбителей, — полагает аналитик издания Сергей Лагурев. — В перспективе возможен рост числа машин, выставленных на продажу, тогда при снижающемся спросе цены на авто могут пойти вниз».

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