На фоне частичной мобилизации резко снизился спрос на авто

Спрос на автомобили после объявления частичной мобилизации снизился почти на треть (–30%). При этом предложение на рынке пока существенно не изменилось, сообщает автомобильный портал Дром.

«Осенью, как правило, на рынке оживление, но сейчас заметно просел интерес к покупкам машин. Мобилизация поставила на паузу или отменила планы автолюбителей, — полагает аналитик издания Сергей Лагурев. — В перспективе возможен рост числа машин, выставленных на продажу, тогда при снижающемся спросе цены на авто могут пойти вниз».