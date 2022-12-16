Новосибирские медучреждения получили 63 новых автомобиля

Во время торжественного вручения ключей губернатор Андрей Травников отметил, что «за последние пять лет более 220 новых машин было приобретено и передано медикам».
Губернатор Андрей Травников вручил руководителям медицинских учреждений ключи и техпаспорта от автомобилей скорой медицинской помощи класса «В» марки УАЗ 128811-202-12, марки ГАЗ-А6BR23, класса «С» марки ГАЗ-А6СR23.
Глава региона подчеркнул, что правительство Новосибирской области системно, планомерно занимается обновлением материальной базы наших медицинских учреждений, в том числе и базы, работающей на колёсах – санитарных автомобилей и автомобилей скорой помощи. «За последние пять лет более 220 новых машин было приобретено и передано медикам. Поставка этого года – самая большая: 44 машины за счёт областного бюджета, 19 – за счёт федерального. Это хороший пример того, что ни ограничения, ни санкции не могут нас остановить в нашем развитии. 17 муниципальных образований области получают сегодня новые автомобили. Это красивое подведение итогов 2022 года. На следующий год планы у нас – не менее амбициозные», – отметил губернатор.
В рамках исполнения распоряжения правительства Российской Федерации от 24.08.2022 №2406-р в 2022 году в наш регион поступило 19 автомобилей скорой медицинской помощи: один автомобиль класса «С» марки ГАЗ-А6СR23 для нужд Государственной новосибирской областной клинической больницы; автомобили класса «В» марки УАЗ 128811-202-12 в количестве 2 штук для нужд Искитимской ЦГБ и Убинской ЦРБ.
Автомобили скорой медицинской помощи класса «В» марки ГАЗ-А6BR23 в количестве 16 шт. поступили для нужд: Бердской ЦГБ, Искитимской ЦГБ, Болотнинской, Здвинской, Каргатской, Коченёвской, Куйбышевской ЦРБ, Линёвской районной больницы, Маслянинской ЦРБ, Новосибирской клинической ЦРБ, Татарской ЦРБ имени 70-летия Новосибирской области, Тогучинской, Усть-Таркской и Чулымской ЦРБ. Сумма по соглашениям составляет 94,5 млн рублей.
Из средств бюджета Новосибирской области в 2022 году приобретено 44 автомобиля скорой медицинской помощи в г. Новосибирск: автомобили СМП класса «С» марки ГАЗ в количестве 5 шт. для нужд: ГБУ НСО «Медтранс» (в правобережную часть города) – 3 шт. и ГБУ НСО «Медтранс №3» (в левобережную часть города) – 2 шт.; автомобили СМП класса «В» марки ГАЗ в количестве 39 шт. для нужд: ГБУ НСО «Медтранс» (в правобережную часть города) – 26 шт.; ГБУ НСО «Медтранс №3» (в левобережную часть города) – 13 шт. Сумма по государственным контрактам составляет более 242 миллионов рублей.
В 2020-2021 годах парк машин скорой медицинской помощи Новосибирской области был обновлён на 58 единиц. За пять лет (в период с 2018 по 2022 годы, с учётом поставок 63 единиц) парк машин скорой медицинской помощи Новосибирской области обновлён на 207 единиц и пополнен 19 единицами, предназначенными для борьбы с последствиями распространения коронавируса.
Фото: nso.ru
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