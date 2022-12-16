Новосибирские медучреждения получили 63 новых автомобиля

В рамках исполнения распоряжения правительства Российской Федерации от 24.08.2022 №2406-р в 2022 году в наш регион поступило 19 автомобилей скорой медицинской помощи: один автомобиль класса «С» марки ГАЗ-А6СR23 для нужд Государственной новосибирской областной клинической больницы; автомобили класса «В» марки УАЗ 128811-202-12 в количестве 2 штук для нужд Искитимской ЦГБ и Убинской ЦРБ.

Автомобили скорой медицинской помощи класса «В» марки ГАЗ-А6BR23 в количестве 16 шт. поступили для нужд: Бердской ЦГБ, Искитимской ЦГБ, Болотнинской, Здвинской, Каргатской, Коченёвской, Куйбышевской ЦРБ, Линёвской районной больницы, Маслянинской ЦРБ, Новосибирской клинической ЦРБ, Татарской ЦРБ имени 70-летия Новосибирской области, Тогучинской, Усть-Таркской и Чулымской ЦРБ. Сумма по соглашениям составляет 94,5 млн рублей.