Новосибирская область одной из первых в стране реализует программу «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация»

В регионе увеличивается количество поликлиник и стационаров, где восстанавливают пациентов с различными патологиями.
В областном госпитале ветеранов войн – целое отделение медицинской реабилитации. Физиопроцедуры, лечебная физкультура, соляная пещера, гидромассаж, прессотрепия – несколько десятков методик, которые быстро и эффективно помогают восстановить пациентов после сложных операций, инсультов, коронавируса, серьезных травм, в том числе переломов шейки бедра.
Заместитель начальника госпиталя Наталья Фигуренко рассказывает, что в отделении работает мультидсциплинарная бригада: невролог, терапевт, кардиолог, врач-физиотерапевт, инструктор ЛФК, массажист, психолог. «Мы всех пациентов оцениваем по шкале реабилитационного потенциала, если нужно – дообследуем. Коллегиально решаем, какие методики нам нужно применить, чтобы пациент быстрее восстановился, и направляем на тот или иной этап лечения».
В трехместной палате женщины под руководством инструктора занимаются лечебной физкультурой. Всех трех перевели на реабилитацию в госпиталь после протезирования тазобедренного сустава. Пока пациентки выполняют упражнения лежа. К моменту выписки их научат двигаться, чтобы не получить самое частое осложнение – вывих нового сустава: правильно ложиться, вставать, подниматься и спускаться по лестницам.
Кроме круглосуточного стационара, в зависимости от заболевания и состояния, пациенты могут проходить здесь курс реабилитации в дневном стационаре или амбулаторно.
Елена Лосева старается удержать равновесие на балансировочной платформе. Насколько успешно – видно на мониторе. Упражнение помогает вспомнить, как полноценно опираться на травмированную ногу.
Зимой в гололедицу Елена Тимофеевна упала. Несмотря на серьезность травмы – перелом двух костей и порванную связку – надеется полностью восстановиться.
«Очень тяжело [срасталась нога], я долго не ходила. Сюда попала по направлению врача нашей поликлиники. Здесь меня приняли, окружили вниманием и заботой. Второй день [нахожусь на реабилитации], но, если честно, уже ощущаю [улучшение]. Сегодня утром посмотрела на свою ногу, изменения видно».
В 2020 году, одними из первых, врачи областного госпиталя ветеранов войн разработали программу реабилитации после коронавирусной инфекции, говорит начальник госпиталя Елена Головко. «Это особенно важно для пациентов пожилого возраста, у которых наиболее часты осложнения в виде тромбоэмболии, тромбообразования, нарушений ритма сердца. Именно у пожилых возникают эти осложнения. Поэтому мы сразу забираем их [на ревбилитацию] из стационара или из поликлиники».
Больных после инсультов учат заново говорить, глотать, управлять конечностями, восстанавливают координацию. Психолог работает над психоэмоциональным состоянием. В год в областном госпитале реабилитацию по всем направлениям проходят около четырех тысяч человек.
Замминистра здравоохранения региона Лада Шалыгина подчеркивает – Новосибирская область одна из первых в России приняла собственную программу развития медицинской реабилитации. «Сегодня реабилитация по самым разным направлениям, патологиям – приоритетное направление российского здравоохранения. Реабилитация крайне важна, потому что это заключительный этап восстановления пациента, улучшение качества его жизни».
Задача программы – повысить доступность медицинской реабилитации на всех трех этапах: в условиях стационара, дневного стационара и амбулаторном. В первую очередь за счет увеличения количества медорганизаций, где в рамках ОМС можно получить эту помощь. Сейчас таких учреждений 20, в том числе негосударственные – санатории, частные медцентры.
Второе направление – оснащение больниц и поликлиник современным реабилитационным оборудованием. В текущем году такие приборы получают, кроме областного госпиталя, госпиталь ветеранов войн № 3 и региональный дом ребенка.
Пройти реабилитацию, при наличии полиса ОМС, может любой житель Новосибирской области, которому она необходима. Направление дает врач-терапевта или узкий специалист – невролог, кардиолог, хирург.
Фото: zdrav.nso.ru
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