Новосибирская область одной из первых в стране реализует программу «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация»

В областном госпитале ветеранов войн – целое отделение медицинской реабилитации. Физиопроцедуры, лечебная физкультура, соляная пещера, гидромассаж, прессотрепия – несколько десятков методик, которые быстро и эффективно помогают восстановить пациентов после сложных операций, инсультов, коронавируса, серьезных травм, в том числе переломов шейки бедра.

Заместитель начальника госпиталя Наталья Фигуренко рассказывает, что в отделении работает мультидсциплинарная бригада: невролог, терапевт, кардиолог, врач-физиотерапевт, инструктор ЛФК, массажист, психолог. «Мы всех пациентов оцениваем по шкале реабилитационного потенциала, если нужно – дообследуем. Коллегиально решаем, какие методики нам нужно применить, чтобы пациент быстрее восстановился, и направляем на тот или иной этап лечения».

В трехместной палате женщины под руководством инструктора занимаются лечебной физкультурой. Всех трех перевели на реабилитацию в госпиталь после протезирования тазобедренного сустава. Пока пациентки выполняют упражнения лежа. К моменту выписки их научат двигаться, чтобы не получить самое частое осложнение – вывих нового сустава: правильно ложиться, вставать, подниматься и спускаться по лестницам.

Кроме круглосуточного стационара, в зависимости от заболевания и состояния, пациенты могут проходить здесь курс реабилитации в дневном стационаре или амбулаторно.

Елена Лосева старается удержать равновесие на балансировочной платформе. Насколько успешно – видно на мониторе. Упражнение помогает вспомнить, как полноценно опираться на травмированную ногу.