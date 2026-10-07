Знания, которые спасут жизнь: в Новосибирске устроят обучающий флешмоб «Запусти сердце»

Его цель – осветить проблему внезапной остановки сердца и мотивировать новосибирцев к освоению навыков первой помощи.
11 октября в 10.00 в «Локомотив Арене» состоится обучающий флешмоб «Запусти сердце». Организаторы приглашают всех желающих присоединиться и получить жизненно важные навыки.
Мероприятие приурочено к Всемирному дню борьбы с внезапной остановкой кровообращения. Цель – осветить проблему внезапной остановки сердца, в том числе среди несовершеннолетних, и повысить мотивацию новосибирцев к освоению навыков первой помощи.
Участники смогут пройти подготовку по нескольким направлениям:
- базовая сердечно-легочная реанимация взрослым и детям – с применением автоматического наружного дефибриллятора и без него;
- придание пострадавшему устойчивого бокового положения;
- правила наложения повязок.
- остановка кровотечений;
- помощь при попадании инородного тела в дыхательные пути у детей и взрослых;
- станция тактической медицины.
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