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Знания, которые спасут жизнь: в Новосибирске устроят обучающий флешмоб «Запусти сердце»

Его цель – осветить проблему внезапной остановки сердца и мотивировать новосибирцев к освоению навыков первой помощи.

pxhere.com

11 октября в 10.00 в «Локомотив Арене» состоится обучающий флешмоб «Запусти сердце». Организаторы приглашают всех желающих присоединиться и получить жизненно важные навыки.

Мероприятие приурочено к Всемирному дню борьбы с внезапной остановкой кровообращения. Цель – осветить проблему внезапной остановки сердца, в том числе среди несовершеннолетних, и повысить мотивацию новосибирцев к освоению навыков первой помощи.

Участники смогут пройти подготовку по нескольким направлениям:

  • базовая сердечно-легочная реанимация взрослым и детям – с применением автоматического наружного дефибриллятора и без него;
  • придание пострадавшему устойчивого бокового положения;
  • правила наложения повязок.
  • остановка кровотечений;
  • помощь при попадании инородного тела в дыхательные пути у детей и взрослых;
  • станция тактической медицины.

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