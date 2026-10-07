Знания, которые спасут жизнь: в Новосибирске устроят обучающий флешмоб «Запусти сердце»

11 октября в 10.00 в «Локомотив Арене» состоится обучающий флешмоб «Запусти сердце». Организаторы приглашают всех желающих присоединиться и получить жизненно важные навыки.

Мероприятие приурочено к Всемирному дню борьбы с внезапной остановкой кровообращения. Цель – осветить проблему внезапной остановки сердца, в том числе среди несовершеннолетних, и повысить мотивацию новосибирцев к освоению навыков первой помощи.

Участники смогут пройти подготовку по нескольким направлениям: