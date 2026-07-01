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Где новосибирцы могут бесплатно провериться на ВИЧ-инфекцию и гепатит С в июле?

Тестирование анонимное и оперативное: результаты отдают на руки через 15 минут.

пресс-служба мэрии Новосибирска

В июле передвижной пункт профилактики ВИЧ, в котором можно пройти экспресс-тестирование на ВИЧ и гепатит С, продолжает проводить выезды в Новосибирске.

Диагностика бесплатная, анонимная и оперативная. Результаты теста отдают на руки через 15 минут.

Тест-мобиль будет работать с 15.00 до 19.00 по следующим адресам:

- 3 июля – площадь им. Калинина, ул. Дуси Ковальчук, 179/2;

- 6 июля – Театральный сквер;

- 8 июля – проспект Академика Лаврентьева, 14 (администрация Советского района);

- 10 июля – привокзальная площадь вокзала «Экспресс-пригород»;

- 13 июля – площадь им. Карла Маркса, 5 (метро «Площадь Маркса»);

- 15 июля – ул. Одоевского, 1/12;

- 17 июля – ТРЦ «Золотая Нива» (метро «Золотая Нива»);

- 20 июля – ул. Ильича, 6;

- 22 июля – ул. Новосибирская, 20/1;

- 24 июля – площадь им. Калинина, ул. Дуси Ковальчук, 179/2;

- 27 июля – проспект Дзержинского, 2/2 (метро «Берёзовая роща»);

- 29 июля – проспект им. Карла Маркса, 49 (площадка перед КТ «Аврора»);

- 31 июля – ул. Магистральная, 12.

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