Уже больше пяти тысяч новосибирцев обратились к медикам из-за укусов клещей с начала эпидсезона

Количество укусов клещей растёт по сравнению с прошлым годом, поэтому важно соблюдать необходимые меры защиты – ставить прививки, при посещении зелёных зон и дач использовать репелленты, периодически осматривать себя.

По данным управления Роспотребнадзора по Новосибирской области с начала эпидсезона в медицинские организации города Новосибирска с покусами клещом обратилось более пяти тысяч человек, что на 21 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольшее количество покусов произошло на территории Советского района, со слов пострадавших, покусы получены на природе, в лесном массиве и на даче.

На сегодня самой надежной мерой профилактики по-прежнему является вакцинация. Несмотря на то, что она проводится круглый год, врачи рекомендуют успеть сделать прививки до массового выхода клещей из лесной подстилки. Прививки можно делать по плановой и экстренной схемам с последующими однократными ревакцинациями каждые три года. Горожане имеют возможность пройти вакцинацию в поликлинике по месту жительства, работы или обучения.

Находясь в лесу, на садовых участках, необходимо помнить об индивидуальной защите и правильно одеваться: брюки должны быть заправлены в сапоги или в носки, рубашка с длинными рукавами – в брюки, манжеты и ворот застегнуты, на голове – капюшон или косынка.

Каждые 15 минут рекомендуется проводить поверхностные осмотры, чтобы заметить клещей на одежде и вовремя убрать. Каждые два часа необходимо тщательно осматриваться. По возвращении домой следует осмотреть себя, одежду и принесенные вещи. При выезде за город использовать репелленты и акарициды, внимательно ознакомившись с инструкцией перед их применением.

При укусе клеща необходимо обратиться в медицинское учреждение для наблюдения и решения вопроса о проведении экстренной серопрофилактики. Детям до 18 лет введение иммуноглобулина против клещевого энцефалита осуществляется бесплатно.