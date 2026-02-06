Пик гриппа для новосибирцев позади? Ответил доктор биологических наук Сергей Нетесов

Текущий эпидемический сезон демонстрирует существенные отличия от предыдущего по хронологии. Пик заболеваемости гриппом был зафиксирован примерно на два месяца раньше, чем в эпидсезоне 2024-2025 годов. Доминирующим штаммом стал вирус гриппа типа А подтипа H3N2, тогда как в прошлом сезоне преобладал подтип H1N1.

По словам доктора биологических наук, профессора, академика РАН Сергея Нетесова, пик заболеваемости гриппом в регионе уже пройден, пишет VN.ru. При этом эпидемиологическая обстановка остается напряженной из-за активизации других респираторных вирусов. Об этом пишет

В настоящее время отмечается рост заболеваемости, вызванных:

Аденовирусами

Респираторно-синцитиальным вирусом (РСВ)

Коронавирусами.

Как подчеркивает ученый, расслабляться преждевременно, поскольку эпидемиологическая активность сохраняется.

Для сибирских регионов ожидается незначительный подъем заболеваемости гриппом, но эта ситуация не вызывает серьезных опасений у специалистов.

«Роста заболеваемости гриппом весной в этом эпидсезоне уже не должно произойти, – отмечает Сергей Нетесов. – Стоит отметить, что прошлый эпидсезон был уникальным из-за данного сдвига заболеваемости. Нынешний эпидсезон вернулся к традиционным срокам, которые были характерны для предыдущих лет».

Основным возбудителем остается вирус гриппа A (H3N2). Наиболее эффективным средством профилактики, как и прежде, является своевременная вакцинация, которая позволяет снизить риски тяжелого течения заболевания и развития осложнений.