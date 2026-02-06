Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Пик гриппа для новосибирцев позади? Ответил доктор биологических наук Сергей Нетесов

Академик РАН дал свою оценку и прогноз по течению нынешнего эпидсезона.

pxhere.com

Текущий эпидемический сезон демонстрирует существенные отличия от предыдущего по хронологии. Пик заболеваемости гриппом был зафиксирован примерно на два месяца раньше, чем в эпидсезоне 2024-2025 годов. Доминирующим штаммом стал вирус гриппа типа А подтипа H3N2, тогда как в прошлом сезоне преобладал подтип H1N1.

По словам доктора биологических наук, профессора, академика РАН Сергея Нетесова, пик заболеваемости гриппом в регионе уже пройден, пишет VN.ru. При этом эпидемиологическая обстановка остается напряженной из-за активизации других респираторных вирусов. Об этом пишет 

В настоящее время отмечается рост заболеваемости, вызванных:

  • Аденовирусами
  • Респираторно-синцитиальным вирусом (РСВ)
  • Коронавирусами.

Как подчеркивает ученый, расслабляться преждевременно, поскольку эпидемиологическая активность сохраняется.

Для сибирских регионов ожидается незначительный подъем заболеваемости гриппом, но эта ситуация не вызывает серьезных опасений у специалистов.

«Роста заболеваемости гриппом весной в этом эпидсезоне уже не должно произойти, – отмечает Сергей Нетесов. – Стоит отметить, что прошлый эпидсезон был уникальным из-за данного сдвига заболеваемости. Нынешний эпидсезон вернулся к традиционным срокам, которые были характерны для предыдущих лет».

Основным возбудителем остается вирус гриппа A (H3N2). Наиболее эффективным средством профилактики, как и прежде, является своевременная вакцинация, которая позволяет снизить риски тяжелого течения заболевания и развития осложнений.

