Сколько новосибирцев уже вакцинировались от гриппа в этом сезоне?

В Новосибирской области продолжается прививочная кампания против сезонной инфекции. По итогам прошлой недели 1 054 046 жителей региона сделали прививку от серьезного, опасного осложнениями заболевания. Из них 705 332 взрослых и 348 714 детей.

В нашу область поступило уже более 1,5 млн доз вакцин против гриппа. Для взрослого населения в наличии иммунобиологические препараты: «Совигрипп» и «Флю-М», для детей и беременных – «Ультрикс Квадри».

На сезон 2025-2026 годов Всемирная организация здравоохранения рекомендует использовать трех- и четырёхвалентные вакцины, которые включают следующие штаммы вирусов гриппа:

1. Грипп A(H1N1)pdm09 – штамм, подобный A/ Виктория/4897/2022.

2. Грипп A(H3N2) – штамм, подобный A/Хорватия/10136RV/2023 (H3N2).

3. Грипп B/Австрия/1359417/2021 (линия B/Виктория).

4. Грипп В/ Пхукет /3073/2013 (линия B/Ямагата) (только в составе четырехвалентных вакцин).

«Штаммы H1N1 и H3N2 это свиной и гонконгский грипп. По данным Всемирной организации здравоохранения, на территории Северного полушария, а значит и России, ожидается изменение штамма гонконгского гриппа. Этот штамм вируса в нашей стране еще не встречался», – напоминает главный специалист по вакцинопрофилактике Новосибирской области Татьяна Ивлева.

В 2025 году планируется привить против гриппа не менее 60% населения Новосибирской области области – 1 миллион 677 тысяч человек. Вакцинация проводится в поликлиниках по месту жительства, в детских садах и школах, а также мобильными медицинскими бригадами.