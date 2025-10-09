Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Сибирский премиум-отель стал победителем всероссийского конкурса «ТОП-5 здравниц по клиентоориентированности»

Cosmos Collection Altay Resort завоевал места на пьедестале сразу в двух номинациях.

Cosmos Collection Altay Resort стал победителем Всероссийского конкурса «ТОП-5 здравниц по клиентоориентированности».

Организатор премии — Ассоциация оздоровительного туризма и корпоративного здоровья.

Cosmos Collection Altay Resort занял:

  • 1 место в номинации «Лучшее пространство для отдыха»!
  • 3 место в номинации «Лучшее медицинское отделение»!
В этом году конкуренция была невероятно высокой! На конкурсных вебинарах было представлено более 120 проектов в пяти номинациях и двух категориях. Победа в конкурсе особенно ценна, ведь уровень представленных проектов растет с каждым годом.

Также в числе фаворитов конкурса — санатории «Белокуриха», «Заполярье», «Бакирово», «РЖД Здоровье».

Награды в важном для индустрии конкурсе стали подтверждением приверженности высоким стандартам гостеприимства и заботы о каждом госте!

