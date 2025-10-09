Сибирский премиум-отель стал победителем всероссийского конкурса «ТОП-5 здравниц по клиентоориентированности»

В этом году конкуренция была невероятно высокой! На конкурсных вебинарах было представлено более 120 проектов в пяти номинациях и двух категориях. Победа в конкурсе особенно ценна, ведь уровень представленных проектов растет с каждым годом.

Также в числе фаворитов конкурса — санатории «Белокуриха», «Заполярье», «Бакирово», «РЖД Здоровье».

Награды в важном для индустрии конкурсе стали подтверждением приверженности высоким стандартам гостеприимства и заботы о каждом госте!