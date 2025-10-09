Время грустить? Психиатр из Новосибирска объяснила, почему осенью мы погружаемся в мрачные состояния

Действительно ли осень оказывает на наше самочувствие столь сильное негативное влияние? Отвечает врач-психиатр Наталья Глебашева.
«Если мы говорим о депрессии именно как о медицинском диагнозе, то нигде в научных источниках нет таких терминов, как весенняя или осенняя депрессия, – рассказала zdrav.nso.ru Наталья Глебашева. – Ряд авторов выделяет сезонное аффективное расстройство как частный случай рекуррентного депрессивного расстройства, но все-таки официальная наука считает, что осенние и весенние обострения – это миф и стереотип, а не реальность. Клиническая депрессия как заболевание не зависит от времени года».
Симптомы, которые часто приписывают осенней депрессии, такие как снижение энергии, повышенная утомляемость, трудности с концентрацией внимания, апатия, могут быть связаны с уменьшением выработки серотонина и мелатонина – гормонов, регулирующих настроение и сон. Однако важно подчеркнуть, что снижение настроение не равно клинической депрессии, которая требует профессионального вмешательства.
По словам психиатра, в весеннее или осеннее время меняется состояние организма, идет акклиматизация, что может отчасти влиять на настроение. Погодные колебания, резкие перепады температуры, повышенная влажность и ветер создают ощущение дискомфорта. Люди могут испытывать головные боли, ломоту в теле или общее недомогание, что заставляет их думать о возможных болезнях, хотя на самом деле это реакция организма на внешние условия. В межсезонье также происходит перепад атмосферного давления, который могут почувствовать метеозависимые, страдающие, например, от гипертонической болезни. Кроме того, весна и осень – время простудных заболеваний, которые тоже могут снизить тонус и испортить настроение.
«Организм тратит больше энергии на сохранение тепла, расходует резервы на поддержание нормального самочувствия, – говорит врач. – А поскольку ресурсы ограничены, человек может почувствовать слабость, упадок сил, отчего снижается настроение. В народе это и называют «сезонными депрессиями». В психиатрии тоже есть такой симптом как циклические изменения настроения, но они не всегда зависят от сезона. Перепады настроения больше зависят от внутренних процессов, происходящих в голове у человека».
Психологический фактор также играет важную роль. Осень ассоциируется с завершением летнего отдыха и возвращением к работе и учебе, что может вызывать стресс, тревогу и другие негативные эмоции. Количество обращений к специалистам в этот период действительно увеличивается, но, по словам психиатра, это связано не с реальными проблемами со здоровьем, а с окончанием отпускного и дачного сезонов и возращением к рабочей рутине. Иначе говоря, осеннее снижение настроения имеет социальную обусловленность.
Кроме того, социальное влияние и активная реклама средств лечения гриппа и простуды повышают общий уровень тревожности. Осенью люди начинают более внимательно относиться к своему здоровью, что приводит к увеличению числа обращений к врачу даже при незначительных симптомах.
Для поддержания эмоционального баланса в осенний период рекомендуется уделять внимание профилактическим мерам. Сбалансированный рацион, богатый витаминами группы B, магнием и жирными кислотами, помогает поддерживать нервную систему в равновесии. Также важно соблюдать режим сна и бодрствования, меньше пользоваться гаджетами, особенно перед сном, чтобы не нарушать выработку мелатонина. Регулярная физическая активность, особенно на свежем воздухе, способствует выработке эндорфинов и улучшает общее самочувствие. Психиатр Наталья Глебашева рекомендует внимательно следить за своим эмоциональным состоянием и больше заботиться о себе:
«Если мы говорим о профилактике именно клинической депрессии, то самый надежный способ профилактики – это дружба со своим лечащим врачом-психиатром. Я имею в виду, что нужно четко отслеживать изменения в своем состоянии, и, если заметили упадок сил и снижение настроения, то идти на прием, разговаривать и корректировать терапию. Если же депрессии как диагноза у пациента нет, а есть просто сезонные нарушения настроения, то, как и при любом заболевании, требуется бережное отношение к себе: режим дня, полноценное питание, физические нагрузки, максимально приятные для себя вещи. Мы должны понимать, что в осенний период мы становимся более уязвимыми, и нужно максимально наполнять свое время приятными для себя вещами».
