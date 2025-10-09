Время грустить? Психиатр из Новосибирска объяснила, почему осенью мы погружаемся в мрачные состояния

«Если мы говорим о депрессии именно как о медицинском диагнозе, то нигде в научных источниках нет таких терминов, как весенняя или осенняя депрессия, – рассказала zdrav.nso.ru Наталья Глебашева. – Ряд авторов выделяет сезонное аффективное расстройство как частный случай рекуррентного депрессивного расстройства, но все-таки официальная наука считает, что осенние и весенние обострения – это миф и стереотип, а не реальность. Клиническая депрессия как заболевание не зависит от времени года».

Симптомы, которые часто приписывают осенней депрессии, такие как снижение энергии, повышенная утомляемость, трудности с концентрацией внимания, апатия, могут быть связаны с уменьшением выработки серотонина и мелатонина – гормонов, регулирующих настроение и сон. Однако важно подчеркнуть, что снижение настроение не равно клинической депрессии, которая требует профессионального вмешательства.

По словам психиатра, в весеннее или осеннее время меняется состояние организма, идет акклиматизация, что может отчасти влиять на настроение. Погодные колебания, резкие перепады температуры, повышенная влажность и ветер создают ощущение дискомфорта. Люди могут испытывать головные боли, ломоту в теле или общее недомогание, что заставляет их думать о возможных болезнях, хотя на самом деле это реакция организма на внешние условия. В межсезонье также происходит перепад атмосферного давления, который могут почувствовать метеозависимые, страдающие, например, от гипертонической болезни. Кроме того, весна и осень – время простудных заболеваний, которые тоже могут снизить тонус и испортить настроение.