  • Здоровье
Новосибирцам рассказали, когда лучше прививаться от гриппа

Сколько времени после вакцинации требуется для формирования иммунитета?

Эксперты советуют новосибирцам не откладывать вакцинацию от гриппа на потом и защитить себя от потенциальной болезни в осенние месяцы. Идеальный период для этого – сентябрь-октябрь (так что у нас еще есть время).

В Роспотребнадзоре рассказали, что для формирования защиты организму необходимо две-три недели. Именно ранняя вакцинация позволяет более качественно обезопасить себя перед всплеском заболеваемости в холодный сезон.

Кому в первую очередь стоит запланировать прививки? Это люди со слабым иммунитетом и хроническими болезнями, беременные, дети, а также старшее поколение.

