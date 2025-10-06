Новосибирцам рассказали, когда лучше прививаться от гриппа

Эксперты советуют новосибирцам не откладывать вакцинацию от гриппа на потом и защитить себя от потенциальной болезни в осенние месяцы. Идеальный период для этого – сентябрь-октябрь (так что у нас еще есть время).

В Роспотребнадзоре рассказали, что для формирования защиты организму необходимо две-три недели. Именно ранняя вакцинация позволяет более качественно обезопасить себя перед всплеском заболеваемости в холодный сезон.

Кому в первую очередь стоит запланировать прививки? Это люди со слабым иммунитетом и хроническими болезнями, беременные, дети, а также старшее поколение.