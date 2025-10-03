Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

На какие витамины стоит обратить внимание будущим родителям? Рассказала новосибирский репродуктолог

Рекомендации дает главный врач Новосибирского клинического центра охраны здоровья семьи и репродукции Анна Вятчинина.

«Паре рекомендуется отказаться от вредных привычек, таких как курение и алкоголь, соблюдать сбалансированную диету, включающую фрукты, овощи, зелень, молочные продукты и зерновые. Также рекомендован прием фолиевой кислоты (400-800 мкг в сутки), витамина D (2000 МЕ в сутки), железа (30-60 мг в сутки), йода (150 мкг в сутки) и полиненасыщенных жирных кислот», — рассказала zdrav.nso.ru Анна Вятчинина. 

Негативно влиять на возможность зачать и выносить ребенка может недостаточный или лишний вес. Будущим родителям врачи рекомендуют нормализовать сон — спать нужно 7-9 часов, при этом ложиться желательно в одно и то же время не позже 22:00. Паре нужно снизить уровень стресса для рождения ребенка.

При планировании беременности необходимо проконсультироваться с врачом, чтобы получить индивидуальные рекомендации и пройти необходимое обследование. 

