Новосибирцам объяснили, в чем опасность увлечения кальяном

Курение кальяна уже стало трендом среди молодежи. Кальян считается безопасным: по мнению потребителей, холодный дым не раздражает легкие, а вода в чаше фильтрует вредные вещества. Так ли это на самом деле, разбирается zdrav.nso.ru вместе с наркологами.

По данным ВОЗ, сеанс курения продолжительностью 40–60 минут эквивалентен выкуриванию 20–30 сигарет по объему вдыхаемого дыма. Однако низкая осведомленность о реальных рисках способствует росту популярности кальяна.

Кальянный дым – сложная аэрозольная смесь, содержащая свыше 200 канцерогенных и токсичных химических соединений. Вопреки распространенному мифу о «безопасности» за счет водяной фильтрации, исследования демонстрируют, что вода задерживает не более 5% никотина и практически не влияет на концентрацию летучих органических соединений. Еще вреднее курение кальяна на молоке или соке – в этом случае примеси из жидкостей тоже попадают в дым и оседают в легких.

Основным действующим веществом в кальянном табаке является никотин — алкалоид, который быстро всасывается через слизистые оболочки ротовой полости и дыхательных путей. Попадая в кровоток, он достигает головного мозга уже через 7–10 секунд, где связывается с никотиновыми рецепторами. Это стимулирует выброс дофамина, создавая ощущение удовольствия и расслабления. При регулярном курении развивается толерантность: рецепторы теряют чувствительность, требуя увеличения дозы или частоты курения для достижения того же эффекта, как это происходит с курением сигарет.

Угарный газ (CO) образуется при неполном сгорании угля и табачной смеси. Его концентрация в кальянном дыме в 4–7 раз превышает содержание в дыме сигарет. Угарный газ связывается с гемоглобином, блокирует поступление кислорода к органам и тканям. Это проявляется головными болями, когнитивной дисфункцией, а при длительном воздействии — ишемическими повреждениями миокарда и церебральных сосудов.

Особенно опасен кальян для пассивных курильщиков. Угарного газа в его дыме в 35 раз больше, чем в дыме сигарет, а концентрация альдегидов и полиароматических углеводородов выше в 5 раз.