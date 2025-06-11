Новосибирцам объяснили, в чем опасность увлечения кальяном

Корректно ли мнение, что кальян меньше вредит организму, чем зависимость от аналоговых сигарет?
Курение кальяна уже стало трендом среди молодежи. Кальян считается безопасным: по мнению потребителей, холодный дым не раздражает легкие, а вода в чаше фильтрует вредные вещества. Так ли это на самом деле, разбирается zdrav.nso.ru вместе с наркологами.
По данным ВОЗ, сеанс курения продолжительностью 40–60 минут эквивалентен выкуриванию 20–30 сигарет по объему вдыхаемого дыма. Однако низкая осведомленность о реальных рисках способствует росту популярности кальяна.
Кальянный дым – сложная аэрозольная смесь, содержащая свыше 200 канцерогенных и токсичных химических соединений. Вопреки распространенному мифу о «безопасности» за счет водяной фильтрации, исследования демонстрируют, что вода задерживает не более 5% никотина и практически не влияет на концентрацию летучих органических соединений. Еще вреднее курение кальяна на молоке или соке – в этом случае примеси из жидкостей тоже попадают в дым и оседают в легких.
Основным действующим веществом в кальянном табаке является никотин — алкалоид, который быстро всасывается через слизистые оболочки ротовой полости и дыхательных путей. Попадая в кровоток, он достигает головного мозга уже через 7–10 секунд, где связывается с никотиновыми рецепторами. Это стимулирует выброс дофамина, создавая ощущение удовольствия и расслабления. При регулярном курении развивается толерантность: рецепторы теряют чувствительность, требуя увеличения дозы или частоты курения для достижения того же эффекта, как это происходит с курением сигарет.
Угарный газ (CO) образуется при неполном сгорании угля и табачной смеси. Его концентрация в кальянном дыме в 4–7 раз превышает содержание в дыме сигарет. Угарный газ связывается с гемоглобином, блокирует поступление кислорода к органам и тканям. Это проявляется головными болями, когнитивной дисфункцией, а при длительном воздействии — ишемическими повреждениями миокарда и церебральных сосудов.
Особенно опасен кальян для пассивных курильщиков. Угарного газа в его дыме в 35 раз больше, чем в дыме сигарет, а концентрация альдегидов и полиароматических углеводородов выше в 5 раз.
Помимо угарного газа в составе дыма содержатся такие вещества, как бензапирен, провоцирующий мутации в генах и увеличивающий риск появления рака, и формальдегид, разрушающий альвеолы в легких. Кроме того, из нагревательного элемента и табачной смеси выделяются никель и хром, которые накапливаются в бронхах и вызывают фиброзные изменения тканей. Исследования показывают, что диффузионная способность легких от накопления никеля и хрома снижается на 20–30% уже через 2 года регулярного курения кальяна.
Несмотря на мнимую безопасность кальяна, вдыхание холодного влажного дыма врачи считают даже более вредным, чем обычное курение. Насыщенный водяным паром дым вместе со всеми вредными веществами глубже проникает в легкие.
Кроме того, курение кальяна вместо обычных сигарет в обществе осуждается меньше: по социологическим опросам кальян воспринимается как безопасная альтернатива сигаретам. Групповое курение в кальянных создает эффект социального одобрения, а отсутствие немедленных негативных последствий (в отличие от сигарет, где кашель или одышка проявляются быстрее) способствует иллюзии контроля над зависимостью.
Сочетание никотинового воздействия, поведенческих привычек и социального подкрепления приводит к формированию устойчивой зависимости. При попытке отказа у человека могут наблюдаться как классические симптомы абстиненции (раздражительность, тревожность, снижение концентрации), так и психологический дискомфорт от «выпадения» привычного ритуала. Это объясняет, почему даже при осознании вреда многим сложно прекратить курение кальяна.
Кальянный дым оказывает системное воздействие на организм, особенно затрагивая дыхательную систему, сердце, сосуды и нервные волокна. В отличие от контролируемых процессов в современных электронных устройствах, горение угля и табака в кальяне происходит при нестабильных температурах, что приводит к образованию канцерогенных веществ. Это опровергает распространенный миф о безопасности кальяна по сравнению с другими формами табакокурения.
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