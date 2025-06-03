Шесть советов в борьбе с зависимостью: новосибирцам рассказали, как бросить курить

Первый совет. Назначьте себе дату. Пусть это будет сегодня-завтра, 31 мая. Или пусть это будет другой какой-то день, но выберете конкретную дату.

Второй совет. Нужно разорвать ритуал, который возникает, так как формируется психологическая зависимость, и связывает руку и рот. Возьмите что-то другое, когда хотите курить. Поешьте яблоки, семечки, сыр, выпейте воды.

Третий совет. Старайтесь избегать ситуаций, которые провоцируют курение. Например, вы ходите в курилку за компанию и курите при обсуждении личных или рабочих вопросов. Не ходите в курилку, а на это время назначьте себе какое-то задание. Проанализируйте сами свою ситуацию и старайтесь избегать этих моментов.

Четвертый совет. Постепенно снижайте количество выкуриваемых сигарет. Например, если человек курит пачку в день, начните курить, допустим, 19 сигарет, потом 18, потом 17... При физической зависимости от никотина никакими уговорами не поможешь, и необходимо уменьшать потребление, чтобы организм привык.

Пятый совет. Обязательно скажите своим друзьям, родственникам, что вы приняли такое решение, чтобы они вас поддержали и помогли вам избегать ситуаций, в которых у вас возникает желание закурить.