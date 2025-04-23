Школа материнства появилась в Новосибирске — здесь будущих мам бесплатно готовят к рождению ребенка

Школу для будущих мам организует Клинический центр охраны здоровья семьи и репродукции (КЦОЗСиР). Первое занятие посвятили психологии материнства. Приглашенный спикер – перинатальный психолог, психотерапевт, член Российской ассоциации перинатальной психологии и медицины Елена Наку рассказала о профилактике стресса во время беременности, отношениях в паре при ожидании малыша, выборе роддома и партнерских родах.

«Рождение ребенка – одно из важнейших событий в жизни женщины, однако зачастую будущие мамы испытывают дефицит достоверной информации. Именно поэтому мы решили открыть Школу материнства, – говорит главный врач центра охраны здоровья семьи и репродукции Анна Вятчинина. – Надеемся, что её участницы смогут получить ответы на все волнующие вопросы, связанные с беременностью и родами, и провести этот важный период в ожидании малыша уверенно и спокойно».

Занятия в Школе материнства проводят врачи узких специальностей, сотрудники КЦОЗСиР, – акушеры-гинекологи, клинические психологи, урологи, а также привлеченные специалисты по грудному вскармливанию. Также в рамках Школы материнства запланированы арт-уроки и консультации юристов.

Слушательницы смогут узнать, какие изменения происходят в организме во время беременности, какие факторы влияют на развитие плода, как проходят роды, как правильно к ним подготовиться, как ухаживать за новорождённым.

Кроме того, участниц ждут практические мастер-классы по уходу за ребенком, полезные советы по грудному вскармливанию, послеродовому восстановлению, сохранению психологического здоровья будущей мамы и гармоничных отношений в семье во время ожидания малыша.

Занятия будут проходить регулярно в Клиническом центре охраны здоровья семьи и репродукции. Анонсы встреч можно найти на официальном сайте Центра.

Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства здравоохранения Новосибирской области zdrav.nso.ru